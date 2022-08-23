МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru вместе с сервисами "Новости" и "Дзен", но в течение переходного периода организует переадресацию с него на сайт dzen.ru, сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке. В Совфеде назвали преимущества сделки "Яндекса" и VK

Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.

При этом "Яндекс" объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". А VK сообщила, что сервисы "Дзен" и "Новости" после приобретения компанией станут доступны на портале dzen.ru.

"Существуют два способа для продажи: продать домен полностью или сделать перенаправление. Продать весь домен нельзя — на нем живет весь "Яндекс". Поэтому в течение переходного времени будет перенаправление на сайт dzen.ru, который будет принадлежать VK", — сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о возможности продажи домена.

В свою очередь заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков предположил, что "Яндекс" и далее оставит одноименный домен за собой. "В дальнейшем домены "yandex" (их много: в зонах ru, kz и др.) компания оставит за собой. Это актив компании. Там много почтовых ящиков плюс это корпоративное название", — сказал РИА Новости эксперт.