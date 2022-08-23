МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" по итогам прошлого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза, до 1,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Девелопер "Пионер" сократил чистую прибыль по МСФО почти в 12 раз

"Финансовое положение компании оценивается как стабильное. Чистая прибыль общества по итогам (первых — ред.) шести месяцев 2022 года составила 1,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 142%", — говорится в сообщении.

Лизинговый портфель составил 91,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 12,7 миллиарда рублей (на 16,1%). Процентные доходы по финансовому и инвестиционному лизингу за полугодие выросли на 87%, до 4,6 миллиарда рублей; основной рост процентных доходов связан с ростом объема лизингового портфеля, поясняет компания.

"В планах "Росагролизинга" на второе полугодие — продолжить наращивать объемы поставок техники в отрасль, что будет способствовать ускоренной модернизации АПК", — также отмечает компания.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.