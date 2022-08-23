МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. РЖД выставили на продажу 25,1% акций горно-металлургического предприятия "Забайкалстальинвест", начальная стоимость пакета — 253,5 миллиона рублей, говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Правительство России увеличило уставный капитал РЖД

"АО "РЖД Управление активами" выставило на продажу принадлежащий ей 25,1% пакет акций ОАО ГМП "Забайкалстальинвест", — отмечается в сообщении.

"Уставный капитал компании составляет 103 000 рублей и разделен на 103 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию. Балансовая стоимость компании на 31.12.2021 составила 1 002 873 тысяч рублей. Реализация указанного пакета планируется путем проведения открытого конкурса на площадке "Росэлторг". Начальная стоимость пакета – 253,5 миллиона рублей", — уточнили в компании.

В РЖД также рассказали, что "Забайкалстальинвест" создано в 1991 году в целях добычи и обогащения железных руд. На данный момент у предприятия три лицензии на право пользования недрами. Это, во-первых, геологическое изучение и добыча меди, платины, золота и палладия на участке "Рудный" Чинейского месторождения. Во-вторых, это геологическое изучение и добыча железа, окиси ванадия и двуокиси титана на участке "Магнитный" ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Чинейского месторождения.

Третья лицензия получена в целях изыскания источников водоснабжения для Чинейского ГОКа, проект строительства которого находится в стадии подготовки.

Чинейское месторождение медно-сульфидных руд находится в Каларском районе Читинской области, в 55 километрах к югу от районного центра Чары и 45 километрах от железнодорожной станции "Новая Чара" Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Поисковые работы и оценка месторождения проведены в течение 1954-1996 годов, уточнили в железнодорожном холдинге.