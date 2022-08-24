МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Букет цветов на 1 сентября за год подорожал на 20%, а самыми дорогими стали букеты в Приморье, которое сместило с первого места Москву — прошлогоднего лидера, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Россиянам раскрыли, как получить законный выходной 1 сентября

"Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1,314 тысячи рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году. Самые дорогие букеты — в Приморье, а самые дешевые — в Псковской области",- сообщили в компании. Для анализа использовались данные чеков терминалов “Эвотора” в специализированных магазинах цветов за период с 1 по 21 августа и за тот же период в прошлом году.

По данным компании, средняя цена букета в Приморском крае составила 2,085 тысячи рублей. Между тем, год назад самая высокая средняя стоимость букета первоклассника к концу августа — 1,608 тысячи рублей, — была зафиксирована в Москве, а такой же букет в Приморье стоил в среднем 1,347 тысячи рублей.

На втором месте по стоимости цветов для учителя — Москва, где средняя цена покупки в цветочном магазине достигла 1,94 тысячи рублей, а на третьем месте, со средней стоимостью 1,816 тысячи рублей — букеты на 1 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В свою очередь лидерство по самой низкой цене, как и год назад, удерживает Псковская область: эксперты зафиксировали ее на уровне 765 рублей, а в августе прошлого года — на уровне 678 рублей.

Выше среднего по стране уровня стоят школьные букеты в Красноярском и Краснодарском крае — 1,687 тысячи рублей и 1,624 тысячи соответственно. Но в Санкт-Петербурге и Хабаровском крае они уже заметно дешевле — по 1,384 тысячи и 1,352 тысячи рублей, а где-то по-прежнему не выше 1 тысячи рублей: например, в Удмуртии букет цветов на 1 сентября в среднем стоит 918 рублей, в Пермском крае ― 897 рублей, в Вологодской области ― 849 рублей.

При этом, по данным "Эвотора", среди популярных цветов для такого букета — розы, хризантемы, альстромерии, гвоздики, эустомы, герберы, лилии и гортензии; последняя, судя по экспертным данным, заменила популярную в прошлом году гипсофилу.