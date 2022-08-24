МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян, желающих въехать в Евросоюз, их отношение к спецоперации на Украине, а также о принадлежности Крыма. Об этом сообщает LRT. В Польше хотят создать коалицию для ввода запрета выдачи виз россиянам

По его словам, если Европейский союз на уровне центра не согласится прекратить выдавать россиянам туристические визы, литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить въезд российских туристов на свою территорию.

Он добавил, что в каждом случае пограничник государства, входящего в ЕС, должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Москвы в отношении Украины.

По словам министра, если ответ россиянина будет противоречить официальной позиции европейского государства по вопросам Украины и Крыма, "можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности".

"Литва может сделать это в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", — добавил он.

"Мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", — пояснил глава литовской дипломатии.