МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Расходы госкомпаний на российское программное обеспечение до 2024 года предварительно вырастут в 3,4 раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов и могут превысить 650 миллиардов рублей, а их доля в общих расходах на IT составит 80%, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад Минцифры президенту, согласованный с Минэкономразвития. СМИ: Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

Из документа следует, что в условиях импортозамещения и санкций закупка отечественного софта стала "наиболее значимой" в структуре затрат госорганов и госучреждений.

"С учетом "изменения внешних условий, конъюнктуры рынка ПО и нормативного регулирования в сфере IT" госкомпаниями до 2024 года предварительно предусмотрено увеличение затрат на российское ПО в 3,4 раза по отношению к периоду 2019–2021 годов. Это, по прогнозу Минцифры, должно привести к увеличению доли трат на российские решения до 80% от общих расходов госкомпаний на IT", — пишет издание.

"В частности, у 43 госкомпаний, представивших данные, в 2021–2024 годах расходы на IT-решения превысят 934 миллиарда рублей, из которых на российское ПО и связанные с ним работы за этот период пойдет 650 миллиардов рублей", — сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в начале июня говорил, что министерство обсуждает внесение изменений в методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний, в частности, предлагается нормативно закрепить увеличение совокупных расходов на отечественное программное обеспечение до 80%. Причем 70% такого программного обеспечения должно закупаться у внешних разработчиков и лишь 30% может быть разработано внутри госкомпании, уточнял замминистра.