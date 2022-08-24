ХАБАРОВСК, 24 авг — ПРАЙМ. Четыре баржи сорвало с якоря в Николаевском районе, сообщало МЧС по Хабаровскому краю. Fesco запустила сезонный сервис из Китая в Хабаровск 17 августа

"По уточненным данным, в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют 4 баржи с тягачами. Две их них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане у берегов о. Сахалин. Всего на них, по предварительным данным, находятся порядка 124 человек", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин, на них находятся 64 человека.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В итоге будет дана оценка соблюдению требований закона судовладельцами, полноте реализации полномочий должностными лицами органов госконтроля (надзора), своевременности проведения аварийно-спасательной операции.

Региональный главк МЧС сообщил, что вертолет Ми-8 МЧС приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж.

"В 15.27 по местному времени вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна. Первые 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаки будут доставляться в п. Озерпах Николаевского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира — из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри.