МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) со ссылкой на письмо вице-премьера Виктории Абрамченко президенту. Путин обсудил с президентом Таджикистана отношения двух стран и саммит ШОС

Отмечается, что Путин подписал документ.

Абрамченко направила Путину письмо с просьбой о применении новых принципов механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Письмо предоставила РИА Новости пресс-служба РЭО.

Согласно документу, вице-премьер предлагает "перенести ответственность за утилизацию упаковки на производителей такой упаковки". Также предлагается "исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями".

Ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки Абрамченко предлагает установить с 1 января 2025 года. В настоящее время нормативы утилизации упаковки ограничены 10-45%.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев на встрече с Путиным попросил его поддержать изменения в институте расширенной ответственности производителя.

"Президент поддержал реформу РОП. Во-первых, мы уйдем от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к эффективному администрированию производителей этой упаковки, которых насчитывается порядка 2,5 тысячи. Это существенно упрощает работу механизма РОП — как для надзорного органа, так и для самих субъектов РОП", — цитирует пресс-служба РЭО Буцаева. Абрамченко заявила, что в России есть ресурсы для импортозамещения упаковки

Также, по его мнению, ассоциации показали свою неэффективность в исполнении РОП.

"Исключение ассоциаций из механизма РОП позволяет обелить его и избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку, а не перерабатываются", — сказал Буцаев.

РОП (расширенная ответственность производителя) — обязанность производителей и импортеров товаров быть ответственными за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, с 2019 года правительство запустило его реформу.