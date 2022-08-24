НОВОСИБИРСК, 24 авг — ПРАЙМ. Доставка различных грузов беспилотной авиацией в России может стать обычной практикой уже к 2027 году, заявил на форуме "Технопром" заместитель гендиректора компании "Авиателекоминвест" Андрей Потемкин. ГТЛК зарегистрировала авиакомпанию-оператора беспилотников

"К 2027 году, по нашим прогнозам, беспилотная доставка войдет в практику в большинстве регионов страны, и ваши посылки будут приходить не только в почтовые отделения, а, возможно, и ближе, уже на регулярной основе с использованием беспилотников", — сказал он.

Потемкин пояснил, что в рамках проекта по созданию логистического оператора беспилотной доставки, компания к 2027 году планирует нарастить флот до 350 беспилотных авиационных систем четырех типов — три тяжелых вертолета и один самолет, иметь собственную опорную инфраструктуру наземных площадок в 23 регионах России — это около 70 опорных площадок и 500 периферийных, из которых около половины планируется сделать роботизированными.

По словам Потемкина, компания планирует привлекать партнеров в других регионах и рассчитывает, что таких регионов будет 30.

В свою очередь, руководитель дирекции по управлению цифровыми активами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Алексей Варятченко сообщил, что компания в этом году начинает закупку первых беспилотников, а с 2023 года планирует начать оказание коммерческих услуг на системной основе.

"Параллельно совместно с Национальной технологической инициативой мы будем участвовать в работе по подписанию нормативно-правовой базы. Очень надеемся, что это произойдет к концу 2024 года. И в наших самых смелых прогнозах, начиная с 2025 года, мы можем рассчитывать на полеты тяжелых беспилотников в едином воздушном пространстве", — сказал он.