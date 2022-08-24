МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") во втором квартале 2022 года увеличил выручку по МСФО в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 15,3 миллиарда рублей, сообщает агрохолдинг. Выручка МТС по МСФО увеличилась во втором квартале

"Во втором квартале общая выручка компании выросла на 215,6% год к году (в 3,2 раза — ред.) — до 15,3 миллиарда рублей. Показатель OIBDA в отчетном квартале составил 2,9 миллиарда рублей, что на 46,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — говорится в сообщении.

В частности, валовый надой по итогам отчетного периода вырос на 75,3% и составил 36,1 тысячи тонн, а объем продаж в сегменте "Сахарный и бакалейный трейдинг" увеличился на 17%, до 156 тысяч тонн. Объем реализации фасованной бакалейной продукции вырос на 30%.

В компании отметили, что по итогам июля был экспортирован рекордный объем зерна — 164 тысячи тонн, основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Турцию и Египет.

Выручка по итогам первого полугодия выросла в годовом выражении на 153,5%, до 29,4 миллиарда рублей, показатель OIBDA — на 74,8%, до 5,6 миллиарда рублей.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Ключевые направления деятельности — растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области.