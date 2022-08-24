МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российские маркетплейсы не получали уведомлений от европейского бренда нижнего белья Triumph о прекращении поставок, сообщили РИА Новости источники на рынке. Wildberries: спрос на небеленую бумагу в России вырос за август

Ранее газета "Коммерсант" также со ссылкой на источник сообщала, что бренд Triumph уходит из России. Отмечалось, что компания уже начала останавливать работу своих магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря.

"Извещений от бренда о прекращении поставок не получали", — отметил один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил эту информацию, добавив, что "есть временное ограничение, но категоричного решения пока нет".

РИА Новости направили запрос в саму компанию.

Triumph International — один из крупнейших мировых производителей нижнего белья, основанный в 1886 году. Российская "дочка" появилась в 1995 году, офис расположен в Москве. Помимо основного одноименного бренда компания производит и продает продукцию под еще тремя марками: Valisere, Sloggi и HOM.