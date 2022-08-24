Российские маркетплейсы не уведомляли о прекращении поставок Triumph
Российские маркетплейсы не получали уведомлений от бренда Triumph о прекращении поставок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российские маркетплейсы не получали уведомлений от европейского бренда нижнего белья Triumph о прекращении поставок, сообщили РИА Новости источники на рынке.
Ранее газета "Коммерсант" также со ссылкой на источник сообщала, что бренд Triumph уходит из России. Отмечалось, что компания уже начала останавливать работу своих магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря.
"Извещений от бренда о прекращении поставок не получали", — отметил один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил эту информацию, добавив, что "есть временное ограничение, но категоричного решения пока нет".
РИА Новости направили запрос в саму компанию.
Triumph International — один из крупнейших мировых производителей нижнего белья, основанный в 1886 году. Российская "дочка" появилась в 1995 году, офис расположен в Москве. Помимо основного одноименного бренда компания производит и продает продукцию под еще тремя марками: Valisere, Sloggi и HOM.