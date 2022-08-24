МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил дополнительно 800 миллионов рублей на возмещение комиссии для малого и среднего бизнеса за использование Системы быстрых платежей (СБП), заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Россияне резко увеличили количество операций в СБП

"По поручению президента выделено дополнительно 800 миллионов рублей, чтобы возместить малому и среднему бизнесу комиссии за использование Системы быстрых платежей", — сказал он.