МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной налоговой инспекции №43, требующей признать банкротом АО "Борисфен", одним из учредителей которой является украинское предприятие "Мотор Сич", выпускающее и ремонтирующее двигатели для самолетов и вертолетов. Число заявлений о банкротстве в Евросоюзе растет четвертый квартал подряд

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 августа, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма задолженности "Борисфена" перед бюджетом пока не сообщается.

Московское АО "Борисфен" было соответчиком "Мотор Сич" по иску АО "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова", входящего в холдинг "Вертолеты России" корпорации "Ростех", о запрете использовать товарные знаки "Ми"/Mi. В том деле суды запретили ответчикам использование брендов и взыскали с них солидарно около 42 миллионов рублей компенсации за незаконное их использование в течение нескольких лет.

В материалах того дела говорится, что "Борисфен" оказывает для "Мотор Сич" услуги по контролю выполняемости заказов российских предприятий, таможенному и транспортному сопровождению материалов, агрегатов и запчастей, а также является администратором домена www.motorsich.ru.

Сайт "Борисфена" сообщает, что компания впервые приняла участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2022", проходившем с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в мае сообщил журналистам, что вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для боевой авиации Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.