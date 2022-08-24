МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении из резервного фонда 7 миллиардов рублей на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов, сообщает сайт правительства России. Правительство профинансировало компенсации бизнесу за использование СБП

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 августа. "Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением", — приводятся в сообщении слова Мишустина. Он поручил Минпромторгу держать эту работу на постоянном контроле.

Отмечается, что господдержка позволит подготовить эскизные проекты по 40 типам изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 различных судов – торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 миллиардов рублей. Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении.

Работа будет идти в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности", который входит в государственную программу "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".

Представить предложения о выделении из федерального бюджета 7 миллиардов рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования правительству поручил президент РФ Владимир Путин итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности 5 апреля 2022 года.