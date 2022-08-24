МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен", оценит влияние сделок на рынки, сообщило ведомство. Эксперт считает, что "Яндекс" станет третьим в России по обороту e-grocery

Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.

"ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен". Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки", — говорится в сообщении.

Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", сделка является безденежной и будет осуществлена путем обмена одного актива на другой.