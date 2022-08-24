МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Обмен сервиса доставки еды Delivery Club на платформы "Дзен" и "Новости" между VK и "Яндексом" свидетельствует о концентрации экосистем данных компаний на профильных направлениях, однако это не означает отказ от них — они будут развиваться в своих нишах, заявил РИА Новости директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Эксперт считает, что "Яндекс" станет третьим в России по обороту e-grocery

Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, "Новости" и "Дзен" и в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки.

"Я бы сказал, что эра экосистем, наоборот, выходит на новый уровень развития…. Безусловно, продажа "Дзена" и "Новостей" холдингу VK и передача Delivery Club "Яндексу" "фиксирует" специализацию этих IT-гигантов. Таким образом, их экосистемы концентрируются на профильных для данных компаний направлениях. Но это не означает отказ от экосистем, это означает, что их экосистемы будут развиваться в своих нишах", — сказа Плуготаренко.

По его словам, такая концентрация на отдельном направлении может являться реакцией на происходящие сегодня масштабные изменения, включая изменения в потреблении IT-продуктов гражданами и востребованности их в нынешний момент.

Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.