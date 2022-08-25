АНКАРА, 25 авг — ПРАЙМ. Россияне заняли вторую строчку в списке посетивших Стамбул туристов за семь месяцев текущего года, сообщило агентство Anadolu. В Эстонии обвинили российских туристов в угрозе безопасности страны

"Стамбул в июле текущего года принял рекордное за последние 10 лет число иностранных туристов — 1 759 506. По данным регионального управления по делам культуры и туризма Стамбула, число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые семь месяцев текущего года, достигло 8 514 806 человек. Число туристов, посетивших в Стамбул непосредственно в июле текущего года, выросло на 56 процентов — до 1 759 506. За аналогичный период 2021 года турецкий мегаполис принял 1 130 999 туристов", — передает агентство.

При этом воздушным путем в июле текущего года в турецкий мегаполис прибыло 1 730 679 туристов, а морским — 28 827.

"Через аэропорт Ататюрка прибыло 1759 пассажиров, аэропорт Сабиха Гёкчен — 458 087 и Стамбулский аэропорт — 1 270 833 (72,23 процента от общего числа прибывших воздушным транспортом). Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул в июле из Германии- 142 077. Далее следуют: Россия — 133 218 туристов, США — 97 355, Иран — 94708, Саудовская Аравия — 77 613 и Великобритания — 70 179. Каждый третий турист, прибывающий в Турцию, посетил Стамбул", — говорится в сообщении.