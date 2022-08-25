МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Легализация онлайн-торговли алкоголем и другими подакцизными товарами поспособствует значительному снижению теневого оборота этих товаров в России, рассказал президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Эксперт рассказал, как аномальная жара отразится на виноделии во Франции

"Легализация онлайн-торговли подакцизными товарами позволила бы значительно снизить долю теневого оборота этих товаров через интернет — при условии соблюдения строгого контроля возраста покупателей и требований по маркировке", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности онлайн-продажи алкоголя в России.

По словам Караваева, товары, для приобретения которых необходимо специальное разрешение, как, например, охотничье оружие, должны продаваться только в традиционных офлайновых магазинах.

В июне президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявлял о том, что разрешение дистанционной продажи алкоголя не приведет к росту его потребления в России. Он отмечал, что есть ряд стран, где онлайновая продажа алкоголя всегда была разрешена, "и это ни на что не повлияло".

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.