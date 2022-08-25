МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Sony Group Corp сегодня сообщила, что повышает цену своей игровой консоли PlayStation 5 на рынках Европы, Японии и Великобритании в связи с экономическим давлением, в том числе из-за роста процентных ставок. Sony увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022-2023 финансового года

В Европе цена консоли с дисковым накопителем будет повышена с 499,99 евро до 549,99 евро. Аналогичное повышение произойдет в Японии.

В США, по словам японского развлекательного конгломерата, повышения цен не будет.