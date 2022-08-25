МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сроки проведения эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольной продукции в России продлены, его окончание перенесено с 31 августа на 28 февраля 2023 года, с соответствующим постановлением правительства РФ ознакомилось РИА Новости. Поставки баварского пива в Россию уменьшились в 3,3 раза с начала года

"Изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации в части продления сроков проведения экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации:…. а) в пункте 1 слова "по 31 августа 2022 года" заменить словами "по 28 февраля 2023 года", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля 2021 года и должен был продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

Аналитический центр при правительстве РФ поддержал продление эксперимента. "Это говорит о том, что правительство четко видит то, что нужно бизнесу, и само предлагает необходимые изменения. При этом необходимость маркировки всем понятна и все за то, что это необходимо делать….Это даст компаниям возможность максимально комфортно перейти к новым требованиям", — сообщили РИА Новости в центре.

Минпромторг в начале августа опубликовал проект, согласно которому предлагается запустить обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков в РФ с 1 апреля 2023 года, аналогичные сроки предусмотрены и для маркировки безалкогольного пива. Изначально Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года.

В середине июля Союз российских пивоваров обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции. Позднее было объявлено о том, что Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов тогда говорил, что это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль.