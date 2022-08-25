МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Популярная в Великобритании дисконтная сеть супермаркетов Lidl будет продавать неидеальные по форме овощи и фрукты на фоне засухи в стране, что поддержать фермеров, сообщает британская газета Guardian. British Gas поддержит британцев на фоне роста цен

Как отмечается в сообщении, Lidl пообещала связаться с британскими поставщиками, которые нуждаются в поддержке, и попытаться продать продукты, "пострадавшие от экстремальных погодных условий", даже если их вид будет непривычным для покупателей.

"Фермеры по всей стране сталкиваются в этом году с экстремальными погодными условиями… Несмотря на то, что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", — приводит газета слова исполнительного директора сети Lidl в Великобритании Райана МакДоннелла.

Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива из-за засухи в стране.