ВАРШАВА, 25 авг — ПРАЙМ. Высокие цены на природный газ могут привести к банкротству некоторых предприятий газовой отрасли, заявил бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк в эфире радиостанции RMF FM. Польский PGNiG активно кредитуется из-за отсутствия поставок газа из России

Он отметил, что газовые компании покупают сырье на бирже, при том, что цены на него не перестают расти.

"Таким образом, гарантии, которые компании должны будут уплачивать на бирже, чтобы покупать газ, будут все выше и выше… здесь есть серьезная угроза, что компаниям будет недостаточно средств, чтобы внести залог. Тогда такая компания выпадает из торгов, она не может работать на бирже. Если ей негде будет купить газ, то она не сможет продать его конечному клиенту. Отдельные предприятия могут обанкротиться", — сказал Возняк.

Ранее сообщалось, что PGNiG активно кредитуется на фоне отсутствия поставок природного газа из России. За последние два месяца компания заключила четыре кредитных договора с различными финансовыми институтами на общую сумму в несколько миллиардов евро.