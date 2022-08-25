МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших "Роснефти" во взыскании с Федеральной таможенной службы (ФТС) России более 56 миллионов рублей убытков, причиненных отказом предоставить компании льготу при поставке бензина в Армению. Экономическая активности в Армении выросла за семь месяцев

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу нефтяной компании на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

"Роснефть" в ноябре 2018 года подала в Центральную энергетическую таможню (ЦЭТ) декларации на вывоз 75 тысяч тонн бензина в Армению. По соглашению правительств двух стран, в отношении нефтепродуктов, поставляемых из России в Армению в объемах, не превышающих объемы внутреннего потребления, российская сторона не взимает вывозные таможенные пошлины. Объем таких товаров определяется ежегодно на основе так называемых индикативных балансов.

"Роснефть" попросила применить льготу, однако таможня ей отказала, сославшись на то, что у нее нет информации об индикативных балансах на 2019 год. Компания заверяла, что по имеющейся у нее информации индикативные балансы на 2019 год утверждены, но позиция ЦЭТ осталась неизменной.

"Роснефть" пожаловалась в ФТС, и ведомство в июне 2019 года признало отказ в предоставлении льготы незаконным. ФТС установила, что министерство энергетики сообщило согласованные объемы беспошлинных поставок товаров за день до обращения "Роснефти" в ЦЭТ. Однако по состоянию на июнь весь лимит беспошлинных поставок бензина – это 155 тысяч тонн – был исчерпан. ФТС пришла к выводу, что последствия незаконных решений ЦЭТ "носят неустранимый характер".

"Роснефть", полагая, что ее права не были восстановлены, в 2021 году обратилась в суд с иском о взыскании с ФТС своих убытков в размере уплаченной за партию бензина в 75 тысяч тонн пошлины.

Суд первой инстанции, отклоняя иск, согласился с доводами ответчика о том, что восстановление прав "Роснефти" было невозможно по объективным обстоятельствам, не зависящим от таможенного органа, заявленная истцом ко взысканию сумма не является убытками в понимании норм гражданского законодательства, а удовлетворение исковых требований приведет к нарушению баланса интересов Российской Федерации в рамках соглашения с Арменией. Решение суда в мае оставила в силе апелляционная инстанция.