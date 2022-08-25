МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Авито" будет активнее блокировать объявления о продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра. ФНС будет быстрее рассматривать заявления россиян на налоговый вычет

"Росреестром и интернет-сервисом "Авито" приняты меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН. Команда платформы усилила меры модерации в данной области", — говорится в сообщении.

Как напоминается в нем, услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде выписок относится к исключительной компетенции Росреестра и подведомственных ему организаций. В 2021 году принят закон, устанавливающий запрет на создание и функционирование сайтов, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, а также запрет на перепродажу полученных сведений третьим лицам.

"Нашей задачей было не только заблокировать очевидные объявления, но и найти те, которые выглядели, как обычные, но на деле нарушали правила, и свести количество объявлений о продаже выписок к нулю. На нашей платформе запрещено размещать любой контент, противоречащий законодательству, в том числе объявления о продаже выписок из ЕГРН. Когда коллеги из Росреестра объяснили нам суть проблемы, мы смогли оперативно усилить модерацию и минимизировать возможность появления такого контента", — приводятся в сообщении слова директора департамента Trust & Safety "Авито" Андрея Рыбинцева.