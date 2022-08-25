МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность на территории России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе компании. Японские компании приостанавливают уход из России второй месяц подряд

"Поскольку нет никаких признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями, компания Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии", — сказано в сообщении.

Компания отметила, что потери от ухода из России и Белоруссии составят 113,6 миллиона долларов.

Пресс-служба напоминает, что 3 марта Grundfos приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, начала сокращать персонал и регулировать отношения с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию.

Grundfos добавила, что в России компания присутствовала 23 года.

Компания Grundfos — производитель насосного оборудования, была основана в Дании в 1945 году, сейчас ее подразделения находятся более чем в 60 странах мира. Штат компании насчитывает более 19 тысяч человек. В России с 2005 года действовал завод "Грундфос Истра" в деревне Лешково (Московская область).