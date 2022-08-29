МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Получение разрешений на полеты дронов — сложная и длительная процедура, члены ассоциации "Аэронекст" компании HIVE и ООО "ЦОД БТС" подготовили проект экспериментально-правового режима, который позволит апробировать платформу автоматического получения разрешений на вылет беспилотников в Иннополисе, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. Эксперт рассказал, когда дроны будут доставлять почту по России

"Члены ассоциации "Аэронекст" компании HIVE и ООО "ЦОД БТС" подготовили проект экспериментально-правового режима (ЭПР), который позволит апробировать платформу автоматического получения разрешения на вылет для беспилотников в Иннополисе", — сказали в пресс-службе.

В ассоциации отметили, что в РФ существует множество ограничений для полетов, что связано с обеспечением безопасности людей и с запретом на полеты в зонах охраняемых объектов, например, энергетических комплексов. Поэтому процедура получения разрешения на полет довольно сложная и продолжительная. Для вылета дрона оператор должен отправить запрос в уполномоченные органы за три-пять дней до планируемого вылета в зависимости от установленного в районе режима (в Москве, например, такой процесс согласования составляет до 25 дней).

"Для полноценного внедрения технологии автоматической обработки запросов на вылет и выдачи соответствующих разрешений, вероятно, потребуется скорректировать соответствующую нормативную правовую базу и наработать положительный опыт использования. Для решения этой задачи мы разработали проект экспериментально-правового режима, который, как мы ожидаем, будет принят в текущем году", — рассказал директор по телекоммуникационным проектам "ЦОД БТС" Максим Мысев.

Глава HIVE Николай Ряшин добавил, что ЭПР позволит компании полноценно апробировать платформу автоматического получения разрешения на вылет применительно к дронопортам, которые будут организованы в Иннополисе к концу года. Он отметил, что такие программные продукты, как разработка "ЦОД БТС", это по сути посредники между регулирующими органами и пользователями.

"Таким образом, дронопорты станут максимально автономными. Пользователь сможет нажать в приложении кнопку "совершить полет" и система оперативно выдаст ему разрешение, в котором будут указаны время и определенная высота для разрешенного полета", — рассказал Ряшин. А помимо того, что платформа позволяет ускорить этот процесс, к ее преимуществам относится автоматическое формирование документов, которые необходимо подавать в различные органы.