МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Около пятидесяти российских банков уже приняли десятки заявок от малых и микропредприятий на льготные займы общим объемом свыше 20 миллиардов рублей, к концу этой недели начнут их выдавать, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Мишустин оценил упрощение сделок с имуществом иностранных ритейлеров

По его словам, были внесены изменения в одну из программ льготного кредитования, в рамках которой бизнес при текущем уровне ключевой ставки сможет получить займы на перестройку и развитие своего производства.

"Малые и микропредприятия — под 4,5%, а средние – под 3%, средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт помещений либо запуск новой продукции. Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объемом свыше 20 миллиардов рублей, ну а к концу этой недели уже начнут их выдавать", — сказал Мишустин.

Премьер также добавил, что большая часть мер, включенных в план первоочередных действий, уже эффективно работают — восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот организаций, растут объемы кредитования.

"Предприятиям уже выдано займов на общую сумму свыше 2 триллионов рублей, и четверть из них – малому и среднему бизнесу. В нынешних условиях они, наверное, наиболее уязвимы, и такая поддержка им крайне необходима", — сказал он.