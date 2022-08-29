МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Интернет-магазин Lamoda и российская ресейл-платформа Second Friend Store запустили продажу поддержанных брендовых вещей, сообщает компания. Ассортимент мебели IKEA на "Яндекс Маркете" вырос в пять раз

"На Lamoda появился раздел Resale — там собраны вещи известных брендов, бывшие в употреблении… Все вещи проверяет наш партнер, российская ресейл-платформа Second Friend Store… В новой секции собраны ресейл-товары от более чем 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton", — сказано в релизе.

Отмечается, что в карточке товара будут указывать информацию о наличии или отсутствии дефектов. Сами товары оплачиваются, как и прочие, после их получения.

Подчеркивается, что Lamoda будет развивать раздел по модели дропшиппинга. Ресейл-товары можно добавлять в заказ вместе с другими товарами платформы, но за хранение, доставку и возврат продукции будет отвечать Second Friend Store. После заказа товара с покупателем связывается представитель партнера и согласовывает удобную дату доставки.

Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.