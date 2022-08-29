ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra остановил производство из-за дефицита углекислого газа, говорится в сообщении компании. Ambra принадлежат такие популярные в Польше бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo. Yara подписала с "Северным сиянием" соглашение по углекислому газу

"Углекислый газ необходим в процессе производства газированных безалкогольных напитков. Нынешнее отсутствие углекислого газа привело к тому, что производство этих напитков было остановлено", — говорится в сообщении.

В настоящее время Ambra осуществляет поставки своей продукции, произведенной ранее. "Мы располагаем запасами продукции на несколько недель и осуществляем поставки по мере их наличия. Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощатся и их продажа может быть приостановлена", — говорится в сообщении.

Ambra также заявила, что выясняет возможности альтернативных источников углекислого газа, а также вносит изменения в производственные процессы, направленные на снижение потребления СО2.

Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства — углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.

В понедельник ANWIL заявил, что возобновляет производство, несмотря на высокую стоимость газа.