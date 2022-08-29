МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Выручка АО "Почта России" по МСФО в первом полугодии 2022 года увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106,97 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Почта России" запустила доставку на дом безрецептурных лекарств

Операционные расходы в январе-июне снизились на 19,3%, до 131,408 миллиарда рублей, убыток от операционной деятельности составил 20,54 миллиарда рублей против 809 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистый убыток компании в первом полугодии составил 19,608 миллиарда рублей, увеличившись в 6,1 раза, убыток до налога на прибыль достиг 23,645 миллиарда рублей (рост в 6,9 раза).

"Убыток в первом полугодии связан с сезонностью бизнеса "Почты": традиционно основную часть доходов компания получает во время "высокого" сезона с сентября по декабрь. Также с начала года выросли расходы на логистику, амортизацию оборудования, закупку расходных материалов и пр. Кроме того, "Почта" получила убыток от курсовых разниц. Он возник после пересчета всех валютных доходов, расходов, обязательств и остатков на счетах в рубли по курсу на 30 июня 2022 года", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.

Активы компании на 30 июня составили 401,917 миллиарда рублей против 460,936 миллиарда рублей на 31 декабря 2021 года. Собственный капитал — 78,373 миллиарда рублей на 30 июня против 94,444 миллиарда рублей на 31 декабря прошлого года.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня составили 111,104 миллиарда рублей против 103,701 миллиарда рублей на 31 декабря, краткосрочные — 212,44 миллиарда рублей против 262,791 миллиарда рублей.