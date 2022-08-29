МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ЯТЭК (входит в "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна, основной газодобытчик в Якутии) по итогам первого полугодия 2022 года составила 1,323 миллиарда рублей, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в отчете компании по МСФО. Чистая прибыль "Росинтер Ресторантс" упала на 88% в первом полугодии

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 3%, составив 4,484 миллиарда рублей. Операционная прибыль достигла 1,965 миллиарда рублей, что на 5,5% больше показателя первого полугодия 2021 года.

"В 2022 году продолжающаяся политическая напряженность в регионе усилилась в результате дальнейшего развития ситуации с Украиной, которая негативно повлияла на сырьевые и финансовые рынки и усилила волатильность, в особенности валютных курсов… Однако существенного негативного влияния на деятельность группы ситуация не оказала", — говорится в отчете ЯТЭК.

Отмечается, что пока ЯТЭК не испытывает трудностей с поставкой материалов, оборудования или запасных частей и работает без перерывов в производстве и существенных задержек в оплате дебиторской задолженности покупателями продукции.

В отчете ЯТЭК также сообщается, что компания в мае 2022 года расширила Мастахский участок недр, стоимость увеличения участка составила 108 миллионов рублей.

ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Авдоляна, является крупнейшим газодобытчиком в Якутии и планирует крупный проект по производству сжиженного природного газа — "Якутский СПГ" — в составе "Якутского газового проекта". Прямая доля владения "А-Проперти" в ЯТЭК составляет 73,2%, на ЗПИФ "Траст Юнион Эссет Менеджмент" приходится 25%, а free float — 1,8%.