МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Министры стран Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь лишь "политического решения" замедлить процесс выдачи и сделать его более дорогим, пишет издание Politico. Россияне смогут получить финские туристические визы лишь в четырех городах

Ранее газета Financial Times сообщала, что в ЕС на этой неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По данным издания, в Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.

Politico отмечает, что ярые противники России в Евросоюзе встречают все более прохладный ответ других членов блока на призывы ввести новые ограничения против РФ, в том числе в вопросе виз. Официальные лица признают, что даже такую меру в ЕС сейчас встречают без особого энтузиазма, не говоря уже о более жестких для самого Евросоюза предложениях.

"Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим", — говорится в материале издания.

Кроме того, подчеркивается, что сторонников запрета на выдачу виз гражданам РФ разозлил призыв Франции и Германии не прекращать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством страны.

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".