МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует оказать господдержку переработчикам молока для возмещения затрат на модернизацию оборудования, связанного с маркировкой, сообщил аппарат вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Минпромторг предложил расширить список маркируемой одежды и аксессуаров

"В числе новых мер поддержки с 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции", — говорится в сообщении.

В связи с этим предлагается дополнить правила доведения субсидий положениями о возможности возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям по переработке молока 70% прямых понесенных затрат на приобретение маркировочного оборудования. Правительство готовит соответствующие поправки в нормативные акты.

Среди других мер поддержки предприятий АПК, которые вице-премьер обсуждала на совещании с ведомствами, рассматривалось увеличение размера возмещения затрат на создание объектов в сфере селекции, рыбопосадочного материала и кормов, а также поддержка ЛПХ. В числе предложенных изменений — увеличение до 50% с 20% размера возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. Минфин поддержал перенос обязательной маркировки ювелирных изделий

"Реализация этих мер поддержки будет осуществляться за счет бюджета государственной программы, а в качестве дополнительных источников финансирования рассматриваются доходы от вывозных пошлин в отношении продукции агропромышленного комплекса", — указывается в сообщении.

С 1 июня 2021 года в РФ началась обязательная маркировка сыра и мороженого, с 1 сентября вступили в силу такие же требования для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря — со сроком хранения до 40 дней включительно. Для фермеров, которые продают продукцию напрямую или через розницу, маркировка стала обязательной с 1 декабря 2022 года.