ФПК назначит восемь дополнительных поездов для вывоза пассажиров с юга
Глава ФПК: компания назначит восемь дополнительных поездов для вывоза пассажиров с юга
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг — ПРАЙМ. Восемь дополнительных поездов будет назначено в ближайшие дни для вывоза пассажиров с юга России в конце курортного сезона, сообщил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
По его словам, ранее более 11 миллионов мест было предложено пассажирам для поездок на юг.
"Сейчас происходит вывоз пассажиров. Более 750 рейсов дополнительно были назначены. Также сегодня-завтра восемь дополнительных поездов из Анапы, Новороссийска, Адлера будут вывозить пассажиров", — сказал он, добавив, что это специально назначенные поезда.
Также, по информации Пястолова, в настоящее время в поездах РЖД домой возвращаются более 10,5 тысячи детей.