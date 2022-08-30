РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг — ПРАЙМ. Восемь дополнительных поездов будет назначено в ближайшие дни для вывоза пассажиров с юга России в конце курортного сезона, сообщил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. РЖД запускают более 730 рейсов дополнительных поездов с юга России

По его словам, ранее более 11 миллионов мест было предложено пассажирам для поездок на юг.

"Сейчас происходит вывоз пассажиров. Более 750 рейсов дополнительно были назначены. Также сегодня-завтра восемь дополнительных поездов из Анапы, Новороссийска, Адлера будут вывозить пассажиров", — сказал он, добавив, что это специально назначенные поезда.

Также, по информации Пястолова, в настоящее время в поездах РЖД домой возвращаются более 10,5 тысячи детей.