БЕРЛИН, 30 авг — ПРАЙМ. Следователи проводят обыски в компаниях ФРГ, подозреваемых в поставках высокотоксичных химикатов в Россию без соответствующих разрешений, сообщил немецкий новостной портал tagesschau. СМИ: Германия готова обсуждать введение потолка цен на российский газ

"Таможенники с утра обыскивают несколько компаний в Северной и Южной части Германии в связи с подозрениями, что должностные лица этих фирм в течение многих лет поставляли высокотоксичные химические вещества в Россию без разрешения", — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что обыски были проведены в общей сложности в семи немецких компаниях и частных помещениях.

Так, по данным издания, во вторник утром сотрудники таможни провели обыск в помещениях химической компании из Нижней Саксонии и логистической компании из Бремена по поручению прокуратуры города Штаде. Эти компании подозревают в нарушении закона о внешней торговле и платежах, а также в многолетнем экспорте высокотоксичных химикатов в Россию без разрешительных документов.

Как отмечает СМИ, эти вещества также могли быть использованы для производства боевых отравляющих веществ, таких как иприт. Как отмечает издание, следователи предполагают, что вещества были экспортированы в незначительных количествах в основном в компанию "Химмед" в Москве, которая является оптовым поставщиком химикатов и лабораторного оборудования.