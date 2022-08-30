МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее, следует из документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Маск заявил о необходимости нефти и газа для мира

"Двадцать девятого августа 2022 года консультанты отчитывающегося лица направили письмо в Twitter, официально уведомив Twitter о том, что отчитывающееся лицо расторгает соглашение о слиянии по дополнительным основаниям, отличным от оснований, изложенных в письме отчитывающегося лица в Twitter от 8 июля 2022 года о расторжении соглашения о слиянии", — говорится в документе.

Представитель Маска объяснил в своем письме, что новое уведомление направлено на случай, если уведомление от 8 июля будет признано недействительным по каким-либо причинам.

К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года о согласии, так и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Маск намерен запустить массовый выпуск беспилотных Tesla

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых, в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от её покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.