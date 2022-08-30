МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский Суд по интеллектуальным правам вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил, что исключительные права на произведения и фонограммы ансамбля "Голубые береты" принадлежат звукозаписывающей компании United Music Group, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд оштрафовал Twitch на три миллиона рублей

Принадлежность прав UMG оспаривал другой российский рекорд-лейбл SO/Era Music. В иске SO/Era Music требовала признать свои права на использование 85 музыкальных произведений и фонограмм "Голубых беретов" и запретить ответчику UMG использовать эти произведения и фонограммы.

SO/Era Music в марте 2020 года заключила с пятью участниками ансамбля, включая руководителя Юрия Слатова, лицензионный договор, которым они передали компании права на использование объектов – произведений, фонограмм и исполнений – в любой форме и любыми способами, предусмотренными законом. В сентябре 2020 года SO/Era Music узнала, что UMG разместила 73 произведения на площадках "Яндекс.Музыка", "ВКонтакте", BOOM, Spotify, Apple Music и других, после чего и был подан иск.

Арбитражный суд Москвы в январе иск полностью отклонил. Он установил, что еще в 2001 году тот же Слатов передал исключительные права на произведения компании "Востокхим", которая в 2003 году уступила их ООО "Классик Компани". В 2013 году "Классик Компани" стала одним из участников UMG, и соответственно с этого момента все права на песни "Голубых беретов" перешли к ответчику. Суд подтвердил ответственность Ананьевых за долги "Промсвязькапитала"

Суд отклонил довод истца о том, что первый лицензионный договор 2001 года перестал действовать после ликвидации ООО "Востокхим" в 2013 году.

"Поскольку все вышеуказанные договоры являются действующими, третьи лица (участники группы) не имели права заключать какие-либо иные договоры в отношении ранее отчужденных ими авторских и смежных прав (фонограммы и исполнения)", — указал суд в решении.

При этом суд особо отметил, что все участники коллектива знали о передаче прав "Востокхиму", так как сами заключили с этой компанией договоры об отчуждении принадлежащих им авторских прав. В течение 18 лет никто из участников группы не оспаривал заключенные договоры и не предъявляли никаких претензий, подчеркнул суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле отклонил апелляционную жалобу истца на решение первой инстанции, а Суд по интеллектуальным правам во вторник отклонил и кассацию SO/Era Music.