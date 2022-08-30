МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Американские регуляторы проведут проверку аудита Alibaba и других китайских компаний, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1"

В пятницу сообщалось, что комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) и министерство финансов КНР в пятницу подписали соглашение с Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) о сотрудничестве в сфере аудиторского контроля.

"Источники сообщили Рейтер, что Alibaba была уведомлена о том, что она входит в первую группу китайских компаний, чей аудит будет проверен надзорным органом США по аудиту — Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) — в Гонконге", — передает агентство.

По данным агентства, проверки начнутся в сентябре. Кроме того, отмечается, что о проверке аудиторской работы был также уведомлена PwC, аудиторская фирма компании Alibaba.

В мае агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм. Как отмечало агентство, спор, если он не будет разрешен, может привести к тому, что китайские фирмы будут вынуждены уйти с американских бирж. Незадолго до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских фирм в список компаний, которым грозит исключение, всего таких китайских фирм 128, сообщало агентство. Администрация США ранее выражала обеспокоенность тем, что возможная непрозрачность китайских компаний может привести к потерям для американских инвесторов.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.