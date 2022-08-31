МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября 2022 года в России вступает в силу закон, запрещающий действия с долями в праве собственности на жилое помещение, если в результате площадь, приходящаяся на каждого из сособственников, составит менее 6 квадратных метров, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Риэлтор объяснила, когда жильца могут выкинуть из квартиры "одним днем"

Законом устанавливается, что доля в праве собственности на жилье в физическом выражении не может быть менее 6 квадратных метров. Исключением является выделение долей в силу закона (в том числе при наследовании) и при приватизации.

Сделки, заключенные с нарушением указанного правила, теперь будут являться ничтожными.

Новый закон также гласит, что суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, если один из них расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. К таким недобросовестным действиям, в частности, относится совершение невыгодных сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга, к которым суд не применил последствия их недействительности.