ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — ПРАЙМ. Десять ледоколов и 46 судов вспомогательного флота нужно построить для освоения Северного морского пути, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Грузопоток по Севморпути должен составить 220 миллионов тонн в год

"Предстоит еще много работы, чтобы этот план был выполнен, и Северный морской путь состоялся как современный глобальный транспортный морской коридор. Да, климатические изменения расширяют период, когда суда смогут проходить без ледокольного сопровождения. Но нужно построить 46 судов вспомогательного флота: аварийно-спасательных и обслуживающих. Ледоколов надо десять, а строится пока только четыре. Строятся ледоколы не месяц и не год. Спутников в программе четыре. Надо построить несколько терминалов, несколько портов реконструировать", — рассказал Трутнев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, с каждым новым ледоколом, судном сопровождения, спутником будет провозиться большее количество грузов, а Северный морской путь будет становиться безопаснее и привлекательнее.