МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Эксперты оценили влияние санкций на железнодорожную погрузку в России

"Восточный полигон не справляется, это очевидно. Мы уже в этом году не вывезли порядка 73 миллионов тонн грузов и думаем, что дефицит вырастет до 150 миллионов через три года. Уверен, что будут и 200 миллионов тонн на каком-то горизонте", — сказал Чекунков в интервью РИА Новости.

Министр добавил, что единственным вариантом решения проблемы может быть Северный морской путь и изменение структуры грузов.

"Восточный полигон — это две тонкие нити. Транссиб – 9,3 тысячи километров, БАМ — 4,3 тысячи. Эта цепь настолько слаба, насколько слабо ее самое слабое звено. Если на протяжении 9 тысяч километров есть какой-то затор, например, тоннель, его просто так не расширишь. Я недавно был на строительстве Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае. Есть один тоннель, и рядом пробивают второй такой же. Ну сколько их можно сделать? Не проложишь третью линию Транссиба при всем желании", — пояснил он.

По словам министра, только развитие СМП и морской логистики решат все потребности в организации вывоза товаров со всей страны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.