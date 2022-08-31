МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на зимние путевки в рамках акции раннего бронирования, путешественники в основном покупают туры в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали РИА Новости представители отрасли. Российские туроператоры сомневаются в падении цен на билеты в Сочи и Турцию

"Объем бронирований туров на зимний сезон в настоящий момент превышает показатель за аналогичный период прошлого года практически в семь раз. Наиболее востребованным направлением у клиентов является Египет, на долю которого приходится порядка 75% заявок от их общего числа по компании. Далее следуют ОАЭ с объемом около 10% и практически в равных пропорциях Турция и Мальдивы. Менее 5% приходится на Таиланд, также есть заявки на отдых в Венесуэле, России и на Сейшелах", — рассказали в Tez Tour.

Там отметили, что фиксируют нехарактерное, даже для успешного 2019 года, поведение туристов — россияне очень рано начали скупать путевки на зиму. "Традиционно массовые обращения по зимним продуктам поступают в августе и сентябре. В этом году ажиотажный спрос наблюдался уже с июля. Бронирования поступают на весь сезон: декабрь, новогодние даты, а также январь и февраль. Более того, сейчас есть заявки с заездами в середине лета 2023 года", — отметили в туроператоре.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бронирований вырос на 60%. В условиях ограничений 2022 года туристы предпочитают подумать об отдыхе заранее, поэтому продажи туров на горнолыжные курорты, к теплому морю на праздничные даты и периоды школьных каникул идут активно", — согласились в Fun&Sun. В туроператоре добавили, что в топе направлений Турция, ОАЭ, Россия, Египет, Таиланд. Среди российских лидируют Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавминводы, Калининград.

"Изменения по большей части можно объяснить существенным дефицитом авиаперевозки и ограниченным количеством доступных для россиян стран, в результате которого цены на отдых растут на всех направлениях. Путешественники стремятся забронировать туры заранее по более выгодной стоимости", — пояснили в Tez Tour.

РОСТ ЦЕН ЕСТЬ ВЕЗДЕ, НО СВОЙ

Туроператоры сообщили о росте цен на всех зарубежных направлениях. Так, по данным Tez Tour, цены на турпакеты в Турцию выросли на 45-50%, на проживание — на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Россияне смогут получить финские туристические визы лишь в четырех городах

Там также рассказали, что стоимость турпакетов в Египет за год выросла почти на 10%. Однако в туроператоре "Русский экспресс" заявили, что цены в отелях курортных городов страны держатся на уровне прошлого года.

По информации туроператоров, рост цен на проживание в отелях ОАЭ составил 15-25%, а турпакеты туда подорожали на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Выросли в цене и туры на Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. "Повышение цен, по сравнению с прошлым годом, где-то незначительное, порядка 5%, но некоторые отели, видя высокий спрос, поднимают цены и на 15-20%", — сообщили в "Русском экспрессе".

"Туры в Таиланд, который был закрыт для гостей из России зимой 2021-2022, представлены на базе регулярных рейсов различных авиакомпаний. Если сравнивать по стартовым ценам на ноябрь, то сейчас цены на турпакеты выше на 40-50% за счет удорожания авиаперевозки", — отмечают в Tez Tour.