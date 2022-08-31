МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Товары, в том числе из осенне-зимней коллекции, поставляются в H&M и другие магазины сети в России практически ежедневно, однако все они были ввезены в страну до 24 февраля и хранились на складах, новых поставок не ожидается, сообщили РИА Новости сотрудники компании. Россияне стали чаще покупать одежду иностранных брендов перед осенью

В магазинах H&M и COS, которые также принадлежат сети Hennes&Mauritz, представлена верхняя одежда, свитера и обувь из осенне-зимней коллекции, а также другие вещи для женщин, мужчин и детей ранее продававшиеся в сети, передает корреспондент РИА Новости.

"Все, что есть в магазинах — это то, что было привезено в страну до февраля… Новых коллекций не будет", — заявил агентству один из сотрудников магазина COS.

Об этом сообщили и сотрудники H&M. "Новое не привозят, это все то, что уже есть на складах", — подчеркнули они.

Кроме того, в магазинах H&M больше не работают карты лояльности и отсутствует возможность резервировать вещи на кассах и в примерочных. При этом сроки возврата товаров остались прежними — 14 дней, не считая дня покупки, если товар был надлежащего качества, для одежды ненадлежащего качества — полгода, для обуви — один месяц.

Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания планирует на время возобновить работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.