МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. В Минвостокразвития рассказали о новом производстве микросхем для авто

Восточный экономический пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация Индии примет в нем участие.

В интервью РИА Новости Чекунков рассказал, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, отметил он, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, мировые лидеры в производстве фармсубстанций.

"Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран", — сказал Чекунков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.