МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в седьмом бизнес-цикле текущего года (с 15 по 30 августа) на 1,2% по сравнению с предыдущим циклом — до 630 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Эксперт оценил риск признания российских алмазов "кровавыми"

Предыдущий, шестой бизнес-цикл, длился со с 11 по 26 июля. Продажи за тот период были пересмотрены до 638 миллионов с 630 миллионов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в седьмом бизнес-цикле выросли на 20,7%.

"Продажи необработанных алмазов De Beers Group продолжились на устойчивом уровне в седьмом бизнес-цикле продаж 2022 года. В соответствии с нормальными сезонными трендами мы ожидаем, что на продажи в следующие несколько циклов повлияет временное закрытие полировальных заводов на праздники", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.