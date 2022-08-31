МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Транспортные технологии", требующей взыскать более 585 миллионов рублей с Metalloinvest Trading AG, швейцарской структуры компании "Металлоинвест", занимающейся поставками продукции на экспорт. Лизинговая структура Mercedes-Benz подала в суд на "Деловые линии"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 августа. К производству он на данный момент не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.

Московское ООО "Транспортные технологии" вышло на рынок услуг перевозки грузов железнодорожным транспортом в апреле 2015 года, перевозит нефтепродукты, газы, сыпучие грузы, лес, металл, сообщает сайт компании.

"Металлоинвест" – крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитик", это Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в 2021 году увеличил выпуск железной руды на 0,8% — до 40,767 миллиона тонн.