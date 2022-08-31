МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро" начала сезон переработки сахарной свеклы, планируя увеличить в нем производство сахара, говорится в сообщении компании. "Русагротранс" повысил прогноз сбора в России пшеницы в 2022 году

"Группа компаний "Русагро" начала сезон переработки сахарной свеклы – 28 августа был запущен первый завод в Тамбовской области. В течение следующих нескольких недель планируется запустить остальные сахарные заводы компании", — говорится в сообщении.

Группа в связи с запланированным ростом заготовки сахарной свеклы и ожиданиями роста урожая в стране планирует увеличить производство сахара в текущем сезоне; в предыдущем сезоне, 2021-2022 сельхозгода (для сахара — с 1 августа по 31 июля) группа увеличила производство сахара на 21%, до 754 тысяч тонн.

Согласно сообщению, в текущем сезоне максимальная мощность переработки свеклы сохраняется на уровне 54 тысяч тонн в сутки, а мощность переработки мелассы – на уровне более 300 тысяч тонн в год.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В сахарное бизнес-направление "Русагро" входит девять сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях.

Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры — предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.