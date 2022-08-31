КАЗАНЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Компания "Сибур" в связи с антироссийскими санкциями перебалансирует портфель инвестпроектов, находя новые решения по оборудованию и технологиям, заявил председатель правления, генеральный директор ПАО "Сибур" Михаил Карисалов. "Газпром" начинает проектирование нового маршрута поставок газа в Китай

"Достаточно дико себя ведут так называемые теперь уже наши бывшие (партнеры)… с точки зрения доступности технологий, с точки зрения доступности катализаторов, с точки зрения готовности поставки того или иного аппаратного оформления для реализации инвестиционных проектов. Поэтому, скажу честно, мы инвестиционный портфель, который базируется на доступном сырье, естественно перебалансируем", — сказал Карисалов журналистам, комментируя реализацию инвестпроектов.

По информации гендиректора "Сибура", где-то это означает "поход" в другую технологию, потому что не продают лицензию, где-то есть лицензия, есть понимание, как все работает, но нужно иное аппаратное оформление, потому что невозможно привезти какое-то оборудование из Франции, Германии, Нидерландов, США.

"Мы сейчас с достаточно хорошим темпом движемся к перебалансировке портфеля. Но очевидно, что инвестиционные проекты будут. Наверное, сдвижка будет, но это не года", — подчеркнул Карисалов.

По его словам, компания ищет иные решения и в оборудовании, и в технологиях.

"Сибур" — российский лидер по производству полимеров и каучуков. Продукция компании применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других.