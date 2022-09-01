МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ростуризм запустил единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также начал сбор заявок от организаций, которые будут проводить аттестацию инструкторов-проводников, сообщила в своем канале в Telegram глава ведомства Зарина Догузова. Туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на зимние туры

Она отметила, что с 1 сентября в туризме заработает ряд новых правил, направленных на повышение качества услуг, обеление отрасли и безопасность туристов. Помимо вступления в силу закона об электронных путевках, для улучшения качества экскурсионных услуг Ростуризм запустил единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

"Чтобы попасть в реестр, надо пройти аттестацию. До 1 июля 2023 года аттестация проводится в добровольном порядке. Далее – станет обязательной для всех экскурсоводов и гидов-переводчиков, кроме сотрудников объектов туристического показа (например, музеев) и работников религиозных и паломнических организаций", — написала Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что аттестационные комиссии будут работать на базе органов исполнительной власти в сфере туризма в субъектах РФ. Проходить аттестацию необходимо в том регионе, где специалист планирует оказывать свои услуги. "Свидетельство об аттестации будет действовать 5 лет. Свидетельства, полученные ранее, будут действительны до окончания их срока, но не позднее 1 января 2024 года. Рекомендую пройти аттестацию заблаговременно", — заявила Догузова.

Руководитель ведомства рассказала еще об одном важном нововведении, связанном с безопасностью отдыха, — Ростуризм начал сбор заявок от организаций, которые будут проводить аттестацию инструкторов-проводников. О начале самой аттестации ведомство сообщит дополнительно. "До 1 июля 2023 года аттестация в добровольном порядке, далее – станет обязательной. Также рекомендую пройти аттестацию заранее. Прошедшие аттестацию специалисты войдут в Единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Аттестат действует 5 лет", — написала она.

Догузова напомнила, что с 1 июля 2022 года туркомпании обязаны привлекать инструкторов-проводников для сопровождения туристов на маршрутах повышенной сложности. Эти маршруты связаны с преодолением различных сложных природных препятствий. Перечень таких препятствий и маршрутов есть на сайтах федераций по спортивному туризму, альпинизму и других.