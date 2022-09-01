МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Требование об обязательном нанесении опознавательных знаков на легкие гражданские беспилотники вступило в силу в России с 1 сентября. Получение разрешений на полеты дронов предложили автоматизировать

Президент России Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие обязательное нанесение на беспилотные воздушные суда учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к их безопасной эксплуатации. В соответствии с законом, теперь на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов наносятся учетные опознавательные знаки.

Также в поправках регулируются вопросы сертификации беспилотников и их элементов. Прописана норма о совокупности требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такой техники и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

Заместитель гендиректора компании "Авиателекоминвест" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Андрей Потемкин пояснил РИА Новости, что учетные опознавательные знаки на беспилотниках необходимы для обеспечения правопорядка. "Достаточно представить ситуацию, в которой по каким-либо причинам здоровью граждан или их имуществу был нанесен ущерб беспилотным воздушным судном. При отсутствии на нем учетного опознавательного знака будет сложно установить его владельца и, как следствие, отстаивать свои права", — отметил он.

При этом, по его мнению, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций может осуществляться, когда беспилотное воздушное судно находится в полете. Например, речь может идти о праве на неприкосновенность частной жизни или о нарушении границ запретных зон и зон ограничения полетов.

"В таком случае визуально сложно на расстоянии разглядеть знак, нанесенный на корпус беспилотного воздушного судна, особенно если оно миниатюрного размера. Логичным продолжением политики государства в данной области будет являться внедрение системы электронной удаленной идентификации беспилотных воздушных судов", — считает Потемкин.